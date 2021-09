코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락

[아시아경제 박지환 기자] 8일 오후 코스피가 외국인과 기관의 매도세에 '3160선'에서 약세를 지속하고 있다. 네이버·카카오 등은 금융당국의 플랫폼 규제 영향으로 급락세를 나타냈다.

이날 오후 2시5분 기준 코스피는 전 거래일 대비 25.01포인트(0.78%) 내린 3162.41를 기록 중이다. 지수는 8.68포인트(0.27%) 내린 3178.74에 출발했다.

투자자 별로는 개인이 4409억원 순매수하고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 3669억원, 650억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,200 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 9,582,140 전일가 76,100 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트삼성전자, 비스포크 김치냉장고 4도어 신제품 출시 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 2,000 등락률 +1.91% 거래량 2,470,409 전일가 104,500 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환SK하이닉스, 내달 18일까지 발달 장애인 핸드볼팀 모집[클릭e종목]"KT, 배당에 비해 과도한 저평가" close 가 각각 0.13%, 1.91% 오름세다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 15,500 등락률 -10.06% 거래량 15,637,318 전일가 154,000 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close 의 하락폭이 -10.39%로 가장 컸으며 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 34,500 등락률 -7.76% 거래량 2,155,969 전일가 444,500 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 close 역시 -7.87% 급락했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 933,000 전일대비 17,000 등락률 -1.79% 거래량 54,646 전일가 950,000 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세 close (-1.37%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 240,734 전일가 758,000 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LG화학, 배터리 이외 추가적 모멘텀 중요…목표가 9%↓"아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (-0.79%) 등도 내렸다.

이날 네이버와 카카오의 하락은 정치권과 금융당국의 플랫폼 규제 본격화 영향으로 보인다. 금융당국은 전날 제5차 금융소비자보호법 시행상황 점검반 회의를 열고 온라인 플랫폼 서비스에 대한 법 적용 검토 결과를 공유했다. 금융당국은 그간 빅테크 및 핀테크 기업들의 광고로 판단했던 대부분의 영업 행위를 '중개'로 규정하기로 했다. 이에 따라 앞으로 네이버파이낸셜, 카카오페이, 토스 등 대형 IT 및 핀테크 금융 플랫폼에서 이용자들에게 펀드, 연금 등 다른 금융사들의 투자상품을 비교하고 추천할 수 없게 된다. 신용카드나 보험 상품을 연계 판매하는 것도 불법으로 간주된다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 14.73포인트 내린(-1.40%) 1039.70를 나타냈다. 지수는 0.97포인트(0.09%) 내린 1053.46에 출발했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수를 끌어내리고 있다. 외국인과 기관은 각각 1925억원, 1286억원 순매도했다. 개인은 3385억원 순매수 중이다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 337,700 전일대비 9,900 등락률 +3.02% 거래량 443,221 전일가 327,800 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close (0.21%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 83,400 전일대비 700 등락률 -0.83% 거래량 789,307 전일가 84,100 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (0.83%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 410,100 전일대비 1,600 등락률 +0.39% 거래량 16,303 전일가 408,500 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (0.22%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 120,400 전일대비 1,600 등락률 +1.35% 거래량 774,342 전일가 118,800 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (0.59%) 등이 올랐다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,300 전일대비 3,000 등락률 -2.56% 거래량 572,290 전일가 117,300 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-2.56%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,100 전일대비 2,600 등락률 -3.84% 거래량 3,171,143 전일가 67,700 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-3.84%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,800 전일대비 3,900 등락률 -2.43% 거래량 216,411 전일가 160,700 2021.09.08 14:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-2.18%) 등은 하락했다.

