[아시아경제 공병선 기자] 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 159,000 전일대비 4,600 등락률 -2.81% 거래량 361,270 전일가 163,600 2021.09.08 14:52 장중(20분지연) 관련기사 시노펙스, 수입 의존 액체필터용 MB소재 국산화 성공에 강세! ... 다음 챙겨야할 핵심주는?오스템임플란트, KAVO 인수 보도에 대한 조회공시 요구[e공시 눈에띄네]코스닥-9일 close 는 지난달 13일 독일 치과 브랜드 KaVo 인수와 관련한 코스닥시장본부의 조회 공시 요구에 대해 인수 협상을 진행했지만 결렬됐다고 8일 답변했다.

