'홈추족' 증가에…추석 소비 트렌드도 바뀐다

[아시아경제 김유리 기자] 귀성을 자제하며 가족들과 집에서 명절을 보내는 '홈추(집에서 보내는 추석)' 트렌드에 샤인머스켓, 멜론 등 제철 음식을 담은 선물세트 수요가 늘고 집에서 즐기는 유명 맛집 세트 등도 인기를 끌고 있다. 이들은 명절 대표 품목인 굴비, 사과, 배 선물세트 실적도 뛰어넘고 있다.

신세계백화점은 지난달 13일부터 지난 6일까지 추석 선물세트 매출 신장률 상위에 와인(51.5%), 스테이크(20.0%), 애플망고·샤인머스켓(27.0%) 세트 등이 올랐다고 8일 밝혔다. 이들 모두 두 자리 수 이상 신장률을 기록하며 굴비(9.7%), 축산 전체(6.6%), 청과 전체(4.7%) 등 명절 대표하는 장르 실적을 훌쩍 뛰어넘었다.

매출 비중도 해마다 늘고 있다. 와인의 경우 집에서 명절을 보내는 홈추 트렌드가 본격적으로 자리잡은 지난해 추석 60.1%의 높은 신장률을 기록했다. 특히 매출 비중이 전체 세트 매출의 11.3%를 차지하며 처음으로 굴비(6.2%) 매출 비중을 넘었다. 스테이크 선물세트와 애플망고·샤인머스켓 등 제철 과일도 2019년 추석까지 정육과 청과 장르 내 10% 후반대 매출 비중을 보였지만 지난해 설, 처음으로 20%대의 매출 비중을 기록했다.

올 추석에도 전체 정육세트와 청과세트의 매출액 중 30%가 넘는 비중을 차지하며 인기를 끌고 있다. 특히 스테이크의 매출 비중은 한우 불고기, 국거리 매출 비중을 넘으며 구이용 선물세트 못지 않은 인기를 누리고 있다.

코로나19 장기화로 집에서 명절을 보내는 트렌드가 지속되며 유명 맛집과 협업한 맛집 선물세트와 소고기와 잘 어울리는 와인 등의 인기는 이어질 것으로 전망되고 있다. 신세계백화점은 "인기 맛집 협업 상품을 작년보다 3배 늘리고 직경매 한우 제품도 스테이크 부위만 소포장해 선보이는 등 '홈추족'을 겨냥한 다양한 상품을 선보이고 있다"고 말했다.

신세계의 맛집 협업 상품은 압구정동의 '우텐더', '설로인', 청담동의 '우가' 등이다. 올 추석에는 청담동 대표 프리미엄 한우 맛집인 'R고기' 선물세트를 새롭게 내놨다. 부르고뉴 와인 등 프리미엄 와인 상품도 새롭게 선보인다. 신세계가 업계 최초로 선보인 부르고뉴 와인 전문 매장 '버건디&'에서 국내 최대 규모인 500여종의 부르고뉴 와인을 선보이며 와인 애호가들의 눈길을 사로잡는다는 계획이다.

롯데백화점과 현대백화점 등 주요 백화점들은 비대면 선물 수요 확대에 따라 상품 구색을 늘리고 다양화해 소비자들을 맞고 있다. 롯데백화점은 오는 19일까지 전점에서 추석 선물세트 본판매 행사를 진행한다. 이색 상품과 지난 설 인기 상품 등을 강화해 총 1000여개 상품을 선보인다.

정육과 청과는 국내 한정 생산되는 희귀 품목 물량을 확보하고, 전국의 명인·명촌과 협업해 롯데백화점에서만 만날 수 있는 '단독 선물'을 준비했다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위한 트렌디한 건강 선물 세트도 판매한다. 카페 '슈퍼말차'와 협업해 만든 '슈퍼말차 다도 키트 세트'와 인플루언서들을 중심으로 인기를 끌고 있는 '그레놀라·그릭요거트 세트' 등이다.

세계적으로 극소량만 생산되는 고가의 프리미엄 상품들도 엄선해 선보인다. 대표 상품인 '북대서양 참다랑어 명품 세트'(2㎏)는 전세계 참다랑어 어획량 중 0.4%를 차지하는 아이슬란드 자연산 제품으로 10세트 한정 판매한다. 연간 1만5000병만 생산돼 소장가치가 높은 '페트뤼스 올드빈티지 컬렉션' 와인은 생산연도(1979년, 1984년, 2003년, 2004년)에 따라 각 3병씩 한정 판매한다.

현대백화점도 오는 20일까지 전점 식품관과 온라인몰인 더현대닷컴·현대식품관 투홈·현대H몰에서 추석 선물세트 본판매를 진행한다. 현대백화점 역시 전체 선물세트 품목 수를 지난해보다 20% 가량 확대한 1000여 품목을 준비했다. 5만~20만원대 온라인 전용 선물세트 물량은 지난해보다 3배 가량 늘렸다. 프리미엄 한우는 역대 최대 물량인 6만5000세트 가량 선보인다. 사과·배·샤인머스캣·망고 등으로 구성된 혼합 과일 선물세트 물량도 지난해보다 50% 늘렸다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr