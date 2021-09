대장암 새 항암면역치료제 실마리 찾았다

화학연, 새 저분자 기반 항암면역치료제 후보물질 고유 작용 기전 밝혀내

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 대장암에 대한 새로운 항암면역치료제 개발의 실마리를 찾았다.

한국화학연구원은 이창훈 신약기반기술연구센터 박사 연구팀이 이세민 울산과학기술원(UNIST) 교수 연구팀과 공동으로 대장암에 대한 저분자 기반 '항암면역치료제 후보물질'의 적용 기술을 개발했다고 8일 밝혔다.

항체 기반 치료제와 차별화 된, 새로운 저분자 기반 항암면역치료제 후보물질만의 고유한 작용 기전을 발견함에 따라 대장암 치료제 개발을 위한 핵심 실마리를 찾게 됐다는 게 연구원 측의 설명이다.

이와 관련 최근 '항암면역치료제'가 피부암, 폐암 및 간암 등 다양한 암에 뛰어난 임상 효과, 즉 면역력 증강을 통한 뛰어난 암 치료 효능이 있는 것으로 알려지면서 큰 관심을 받고 있다. 문제는 현재까지 임상에서 사용 허가된 항암면역치료제는 모두 항체기반의 치료제로, 다양한 암종에 적용하기 쉽지 않고 복약이 어려운 등 많은 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 암세포 성장 촉진 단백질인 '엑토-5'-뉴클레오 티다제'의 활성을 저해하는 저분자 기반 항암면역치료제 후보물질의 적용기술을 개발했다. 엑토-5'-뉴클레오 티다제란 체내 암세포 및 종양 내 면역세포에서 증가하는 단백질을 말한다.

기존 항체치료제들이 종양 내에서 면역기능이 떨어진 'T세포'의 수를 줄이는 것이 주요 작용 기전인 반면, 연구팀은 저분자 기반의 '엑토-5'-뉴클레오 티다제 억제물질'은 종양 내 ‘T세포’가 암세포를 잘 사멸시킬 수 있도록 다시 활성화시키는 것이 주요 작용기전임을 발견했다. 기존 항체치료제와 차별화된 독특한 작용기전을 통해 여러가지 암종에 대한 적응증 확장이 가능하고, 기존 항체치료제 등과의 다양한 병용요법 적용 등의 방식으로 항암면역치료 효과를 대폭 향상시킬 수 있다. 또한 먹는 방식으로 복용하여 편의성을 향상시키는 장점이 있다.

저분자 기반 항암면역치료제가 대장암에서 종양 내 ‘T세포’의 활성을 회복시킴으로써 대장암 치료제로써 활용이 가능하다는 것을 이번 연구를 통해 확인했다. 대장암의 경우 현재까지 항체기반 항암면역치료제들의 성공적인 치료효과를 확인하지 못하고 있기 때문에 '엑토-5'-뉴클레오티다제 억제물질'의 대장암 치료제로써의 적용가능성은 큰 의미를 가진다.

이미혜 화학연 원장은 “이번 연구결과는 대장암 모델을 기반으로 저분자 기반 항암면역치료제의 효과를 입증함으로써 현재까지 대장암에서의 중화항체 치료제들(키투로다, 옵디보)의 치료효과의 한계성을 극복했다"며 "이를 통해 향후 대장암에 대한 새로운 항암면역치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 연구 성과는 종양면역학 분야의 국제학술지인 '종양면역치료 의학저널 (Journal for Immunotherapy of Cancer)' 인터넷판에 지난 7월 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr