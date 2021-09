경남도, 내달 6일까지 '제14회 경상남도 건축상' 후보 공모

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 창의적 건축계획과 견실한 시공이 돋보이는 우수 건축물을 선정하기 위한 '제14회 경상남도 건축상' 후보 작품을 10월 6일까지 공모한다고 8일 밝혔다.

경상남도 건축상은 1997년 경상남도 건축대상제로 시작해 현재는 격년제로 시행하고 있다.

제14회를 맞이한 올해는 경상남도 건축상으로 명칭을 변경하고 녹색건축 부문, 소규모 건축물 부문 등 시상 분야도 확대한다.

수상작도 기존 4개 작품에서 7개 작품(대상 1, 최우수 1, 우수 3, 특별상 2)으로 늘려 더 많은 참여를 유도할 계획이다.

공모 대상은 2018년 7월 31일부터 2021년 7월 31일 사이에 준공된 도내 건축물이며, 대상 건축물의 설계자, 시공자, 건축주가 응모할 수 있다.

특히 올해는 출품 편의성과 참여율을 높이기 위해 심사용 작품 출력물 대신 PPT 파일을 제출받아 심사한다.

접수된 작품은 별도 심사위원회를 구성해 10월 중에 심사할 예정이다.

최종 수상작으로 선정된 7개 작품의 건축주에게는 기념 동판을 수여하고 설계자 또는 시공자에게는 도지사 상장을 수여한다.

공모에 대한 자세한 사항은 경상남도 누리집 고시·공고란을 참조하거나 도청 건축주택과로 문의하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr