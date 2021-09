공수처 향하는 임은정 '당당한 걸음'

임은정 법무부 감찰담당관이 8일 윤석열 전 검찰총장의 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 수사 방해 의혹과 관련해 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 정부과천청사 고위공직자범죄수사처(공수처) 청사로 향하고 있다. 임 감찰담당관은 8일 윤 전 총장의 한 전 총리 관련 혐의와 관련해 "있었던 일을 사실 그대로 가감 없이 말하겠다"고 말했다.

