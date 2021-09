[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회 K-ESG 얼라이언스는 8일 김앤장 법률사무소와 공동으로 '글로벌 기준으로 본 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 사례집'을 발간했다고 밝혔다.

전경련은 각 기업에서 ESG 전략수립에 어려움을 겪고 있는 담당자, ESG의 전체적인 틀을 이해하고자 하는 국민들을 위해 제작했다고 밝혔다. 사례집은 ESG 사업기회 발굴, 리스크 관리의 국내외 사례를 글로벌 스탠다드로 통용되는 MSCI ESG 평가체계에 따라 분석했다. 환경 63개, 사회 50개, 지배구조 26개 등 총 140개 사례가 수록됐다.

전경련은 탄소발자국을 줄이기 위해 전자파일 형태로 배포한다고 밝혔다. 자료집은 전경련 ESG 투모로우 홈페이지에서 무료로 다운받을 수 있다.

