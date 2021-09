[아시아경제 문혜원 기자]현대그린푸드는 추석을 앞두고 오는 12일까지 그리팅몰에서 ‘추석 차례상 세트 사전예약 기획전’을 진행한다고 8일 밝혔다.

기획전에서는 동태전·육전·영광굴비 등 ‘그리팅’의 인기제품 10종으로 제수음식 세트를 구성해 최초 판매가보다 20% 할인된 금액에 판매한다.

‘실속 간단 차례상 세트(13만2800원)’는 동태전(200g·2팩), 육전(200g·2팩), 육원전(240g·2팩), 녹두부침개(400g·1팩), 식혜(1L·1병), 수정과(1L·1병), 영광굴비(100g·3미) 등으로 구성된다.

‘푸짐한 차례상 세트(18만7600원)’는 실속 간단 차례상 세트에 전 3종(동태전·육전·육원전) 각 1팩, 식혜·수정과 각 1병, 홍로사과·신고배 각 1팩씩 추가로 포함된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr