이재명 “위기돌파형 리더, 실용적 민생개혁 할 것” 지지호소

1차 선거인단 투표 시작

여권 유력주자 이재명, 지지호소

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 유력 대선주자인 이재명 경기지사가 8일 "위기 시대의 대통령은 '위기 돌파형 리더'여야 한다. 실용적 민생개혁을 하겠다"며 국민과 당원들에게 지지를 호소했다.

이 지사는 1차 선거인단 투표가 시작된 이 날 대국민 영상메시지를 통해 "제게 기회를 주시면 공직은 누리는 자리가 아니라 일하는 자리라는 것을 보여드리겠다"며 이같이 말했다.

이 지사는 "행정은 있는 길을 잘 가면 되지만 정치는 새로운 길을 만드는 것"이라며 "두려움 때문에 시도해 보지 못했던 길, 기득권 때문에 감히 가지 못했던 길, 가시덤불을 헤쳐서라도, 상처를 감수하고라도 이재명이 앞장서서 그 길을 열겠다"고 했다.

그는 "확고한 실용적 민생개혁 의지, 기득권의 저항을 돌파하는 굳센 용기와 강력한 추진력을 가진 이재명이 적임자라고 자부한다"며 "더 많은 기회와 더 좋은 일자리가 넘쳐나는 성장사회, 억울한 사람도 억울한 지역도 없는 공정세상, 누구나 최소한의 인간다운 삶이 보장되는 선진복지 국가를 만들어 보답하겠다"고 강조했다.

64만1922명의 국민·일반당원이 참여하는 1차 선거인단 투표는 이날부터 12일까지다. 투표는 온라인 투표(8~9일)와 강제 ARS(자동응답) 투표(10~11일), 자발 ARS 투표(12일) 방식 등으로 진행된다.

