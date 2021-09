롤링힐스 호텔, '폴 인 롤링 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 경기 화성시 롤링힐스 호텔은 오는 11월30일까지 가을 디저트를 즐기며 휴식을 취할 수 있는 '폴 인 롤링(Fall in Rolling) 패키지'를 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 패키지는 가을 정취를 느끼기 좋은 테라스가 있는 객실에서의 1박과 제철 열매인 밤을 이용해 가을의 맛을 담은 마롱 무스 케이크 1조각, 아메리카노 2잔이 제공되며 실내 수영장 및 피트니스 시설 이용이 가능하다. 다음 날 아침 오픈 키친에서 제공되는 라이브 요리 등을 맛볼 수 있는 조식 뷔페 2인도 포함된다.

패키지 가격은 17만7000원부터다(세금 및 봉사료 별도).

호텔 관계자는 "롤링힐스 호텔은 50여종의 나무와 식물들로 조성된 산책로가 있어 단풍과 함께 휴식을 취하기에 좋은 환경을 갖췄다"며 "폴 인 롤링 패키지 혜택을 누려보길 바란다"고 말했다.

