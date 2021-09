SSG닷컴, 추석 명절 선물세트 ‘릴레이 라방’…최대 62% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 14일까지 자체 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브’에서 선물세트 릴레이 라이브방송을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 방송에서는 SSG닷컴 단독 기획 정담, 이마트 신선 세트, 신세계백화점 프리미엄 세트 등 다양한 선물세트를 소개하고 인기 상품을 최대 62% 할인한 파격 특가에 판매한다.

8일에는 한정수량으로 ‘블랙앵거스 LA갈비 선물세트 3.5kg’, ‘양념 LA갈비+소불고기 4kg’, ‘영광 법성포 굴비 세트 5호(10미)’를 판매한다. 9일에는 당도 과일, 한우, 굴비 등 백화점 신선 선물세트를 최대 46% 할인하는 방송을 준비했다. 10일에는 피코크 상품 위주로 구성한 축산·수산 상품을 5종씩 소개한다. 13일에는 다양한 건강기능식품 브랜드를 모아 최대 62% 할인 판매한다. 14일에는 ‘과일연가’와 함께 SSG닷컴 단독 기획세트 정담 과일세트를 선보인다.

SSG닷컴 관계자는 “선물세트 구매를 앞둔 고객에게 바이어가 추천하는 상품을 알리고 상세한 정보를 제공하고자 릴레이 방송을 준비했다”며 “재미 있는 방송 콘텐츠와 퀄리티 높은 상품으로 선물세트 수요를 공략하겠다”고 말했다.

