이마트, 스트리트 패션 브랜드 ‘발란사’와 협업…티셔츠·에코백 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 스트리트 패션 브랜드 편집샵 ‘발란사’와 협업 상품을 출시한다고 8일 밝혔다. 이마트와 발란사의 로고와 개성 있는 그래픽을 담은 베이직한 티셔츠와 에코백을 출시한다.

이번 협업 상품은 SSG닷컴 하우디몰과 이마트 성수점 2층 팝업스토어에서 단독 판매한다. 이마트 성수점에는 무인 자판기에 상품을 담아 판매하는 색다른 방식을 적용해 오는 15일까지 팝업스토어를 운영한다.

발란사는 부산지역에서 다양한 빈티지 아이템과 음악 관련 상품을 판매하는 편집샵이다. 최근에는 다양한 브랜드와 협업하며 2030세대를 중심으로 인기를 얻고 있다.

이마트 관계자는 “한정판, 이색 협업에 관심이 많은 2030세대를 공략하기 위해 스트리트 패션 브랜드와 상품을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 협업과 이색 프로모션으로 고객 혜택을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr