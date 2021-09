장흥군, 코로나19 백신 1차 접종 81％ 돌파…접종 완료자 56％

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군은 코로나19 백신 1차 접종이 지난 6일 기준 2만7205명으로 18세 이상 인구 3만3697명 대비 81%를 돌파했다고 7일 밝혔다.

전체 인구(3만7800명) 기준으로는 72%를 넘어 전국 평균 1차 접종률 58%와 전남 66%보다 매우 높은 수준이며, 2차까지 접종을 완료한 군민도 1만8669명으로 55%를 넘었다.

대학 수능을 앞둔 고교 3년생 및 교직원 364명에 대한 접종은 99% 완료했으며, 9월 현재 18세에서 60세 이하 1·2차 접종이 코로나 백신 접종센터와 18개 위탁 의료기관에서 진행 중이다.

1회로 끝나는 얀센 백신도 장흥 바이오산업단지 외국인과 종사자, 미등록 외국인, 건설노동자 등 긴급 접종이 필요한 대상에게 접종이 이뤄지고 있어 9월 말까지 85%를 무난히 달성할 것으로 예상한다.

또한 접종률 제고를 위해 50세 이상 미접종자를 파악하고 전화상담실을 통해 예약 안내를 진행하고 있으며, 외국인 코로나19 감염 확산 방지를 위해 불법 체류 외국인도 임시등록번호를 발급하여 백신 접종을 받을 수 있다.

정종순 군수는 “코로나19 극복과 위드 코로나 시대를 대비하기 위해서는 군민 개개인의 철저한 방역수칙 준수와 백신 접종률을 높이는 것이 답이다”며 “접종 시기를 놓친 미동의자와 미접종자도 백신 접종에 적극적으로 동참해 달라”고 당부했다.

