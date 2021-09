전북도, 드론 방제로 스마트 농업현장을 이끈다!

정읍시 승방뜰서 드론 항공방제 연시회 개최

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도가 농촌 고령화에 따른 일손 부족 해결과 청년 농업인들의 조기 정착을 위해 스마트한 드론 방제에 공을 들이고 있다.

전북도는 7일 정읍시 감곡면 승방뜰에서 송하진 도지사, 김철수 전북도의회 농산업경제위원장, 청년 농업인 드론방제단 등 30여명이 참석한 가운데 드론 항공방제 연시회를 개최했다.

이날 연시회에서는 드론방제 기술, 안전교육, 그간의 연구기술 등을 전시하고, 수도작 포장 7933㎡에 대해 드론 항공방제 연시가 실시됐다.

전북도는 청년 농업인들의 조기 정착과 농촌의 고령화에 따른 부족한 일손을 대체하기 위해 정읍시와 임실군 2개소에 드론 자격증을 취득한 10명을 선발, 청년농업인 드론 농작업지원단을 시범적으로 운영하고 있다.

도는 최근 이상기후에 의한 가을장마로 벼 이삭이 나온 후 병해충이 확산되고 있는 상황에서 드론을 활용한 방제는 신속하고 짧은 시간에 정밀한 방제가 가능하는 등 방제 효과를 높일 수 있고, 어려운 농작업을 쉽게 해주는 좋은 수단이라고 설명했다.

송하진 도지사는 “삼락농정 전북 농업의 미래는 청년 농업인들에 있다”며 “디지털 농업 시대 맞는 신기술이 신속히 영농현장에 보급될 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.

