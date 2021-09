거창군, 여성 1인 가구 안심 홈 세트 지원사업 추진

‘안심 홈 3종 세트’로 여성 안전 지킨다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 혼자 사는 여성을 대상으로 한 범죄 예방과 안전한 주거환경 조성을 위해 ‘여성 1인 가구 안심 홈 세트 지원사업’을 추진한다.

여성 1인 가구 안심 홈 세트 지원사업은 원룸, 다세대주택 밀집 지역 등 지리·환경적으로 범죄 취약 상황에 있는 여성 1인 가구 25세대를 선정해 ‘동작감지센서’, ‘문 열림 보안장치’, ‘휴대용 호출 벨’로 구성된 안심 홈 세트를 지원하는 사업이다.

지원 대상은 주민등록상 여성 1인 단독 가구주로 돼 있는 전·월세 거주자이며 군청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 임대차계약서 사본과 함께 이메일로 오는 17일까지 신청하면 된다.

구인모 거창군수는 “안심 홈 세트가 여성 1인 가구의 불안감을 해소하고, 주거환경을 지켜주는 안전망 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로 범죄 취약계층의 안전한 일상생활을 위해 다양한 지원책 마련에 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 군은 대동리 e 마트 소 만점에서 소만 주공아파트 후문까지 450m를 밤늦은 시간에도 범죄에 대한 불안감 없이 안전하게 귀가할 수 있도록 안심 귀갓길로 지정해 운영하고 있다.

