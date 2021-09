황인홍 무주군수, 지역농업발전 선도인상 선정

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 황인홍 무주군수가 ‘지역농업발전 선도인상’ 수상자로 선정됐다.

7일 무주군에 따르면 지역농업발전 선도인상은 농협중앙회가 다양한 농업정책 실현 및 사업추진을 통해 농업·농촌 발전과 농가소득 증대에 기여한 지방자치단체장을 발굴·시상하는 것으로, 전라북도에서는 황인홍 무주군수가 유일하게 선정됐다.

황인홍 무주군수는 취임 이후 △농가소득 증대 △친환경농업을 통한 경쟁력 강화 △귀농·귀촌 활성화 △농촌인력 부족 해결 등에 중점을 두고 ‘건강가득 소득농업’ 실현에 주력, 다양한 성과를 내고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

황인홍 무주군수는 “코로나19 장기화와 지속되는 고령화로 어려움에 처해있는 농업·농촌의 현실 속에서 ‘선도인상’ 선정 소식이 큰 힘이 된다”라며 “건강가득 소득농업을 실현하겠다고 했던 군민과의 약속을 지키기 위해 앞으로 더욱 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr