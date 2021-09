[아시아경제 온라인이슈팀] 전 리듬체조 국가대표 선수 손연재가 일상을 공개했다.

최근 손연재는 자신의 인스타그램에 "촬영 끝나고 잔뜩 먹기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

스킨톤 레깅스 차림을 한 손연재는 거울 앞에서 남다른 비율이 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

한편 지난 2017년 은퇴한 손연재는 현재 리듬체조 스튜디오를 운영하며 선수를 양성하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr