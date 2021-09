포장은 가볍게, 마음은 무겁게…LG생활건강, 친환경 추석 선물세트 선보여

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확대의 일환으로 친환경 포장을 강화한 추석 선물세트를 선보인다. 여기에 비대면 명절로 만날 수 없는 아쉬운 마음을 반영해 프리미엄 브랜드로 구성된 선물 세트를 마련해 고급스러움을 더했다.

‘프로폴리테라 시그니처세트’는 샴푸와 보디워시, 치약까지 프로폴리테라의 데일리 뷰티 제품을 한번에 만날 수 있는 선물세트다. ‘프로폴리테라 안티에이징 샴푸’는 특허받은 영양성분 결합 기술로 약해진 모발 사이사이의 영양을 결합해주는 것이 특징이다. 이 세트는 플라스틱 소재의 포장체 대신 펄프 포장체를 사용했다.

다양한 종류의 탈모 증상에 맞춤형 진단을 제공하는 프리미엄 탈모 증상 관리 브랜드 닥터그루트로 구성된 ‘닥터그루트 품격이 다른 탈모증상 완화 VIP 세트’도 선보인다. 두피 생태계를 건강하게 개선해주는 마이크로바이옴 샴푸 및 트리트먼트가 포함된다. 이 제품은 독특한 형태의 두피 강화 캡슐이 집중적으로 수분과 영양을 공급해 근본적으로 건강한 두피 환경을 조성해준다.

LG생활건강 프리미엄 한방 브랜드 ‘수려한’은 추석을 맞아 ‘수려한 천삼 럭셔리 4종 특별 기획 세트’를 새롭게 선보인다.

