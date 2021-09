[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 수원과 고양에서 직업계고 졸업 예정자를 대상으로 취업 박람회를 개최한다.

경기교육청은 이달 8∼15일 수원과 고양에서 직업계고 졸업 예정자들의 취업을 지원하는 온·오프라인 박람회를 연다고 7일 밝혔다.

박람회는 8∼10일 수원 컨벤션센터에서, 13∼15일 고양 킨텍스에서 각각 열린다. 행사에는 총 60개 기업이 참여한다.

경기교육청은 이 기간 채용관, 특별 상담관, 홍보관 등을 운영한다.

참가 희망자는 박람회 홈페이지에 신청하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr