검찰 송치된 연쇄살인범 강윤성, 돈 때문에 범행…사전 계획도

돈 빌리려다 실패하자 첫 범행

두번째 피해자는 돈 갚으란 말에 살해

사전에 전자발찌 절단기·흉기 구입

"성관계 거부해 살해 보도는 잘못"

경찰, 강도살인 등 혐의 추가 적용

[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 여성 2명을 살해한 혐의로 구속된 강윤성(56)이 7일 검찰에 넘겨졌다. 경찰 조사 결과 강씨는 금전 문제 때문에 여성들을 살해하고 사전에 범행을 계획한 것으로 파악됐다.

서울 송파경찰서는 이날 오전 강도살인, 살인, 살인예비, 사기, 여신전문금융업법 위반, 전자장치부착 등에 관한 법률 위반 등의 혐의를 받는 강씨를 검찰에 송치했다.

경찰에 따르면 강씨는 지난달 26일 오후 6시 20분께 송파구 거여동에 위치한 자신의 집에 첫 피해자인 40대 여성 A씨를 데리고 가 흉기로 위협한 뒤 목을 졸라 살해하고 신용카드를 훔쳤다. 그런 뒤 다음 날 오후 5시 30분께 송파구 몽촌토성역 인근에서 절단기를 이용해 전자발찌를 훼손했다.

강씨는 도주 후 2번째 범행을 저질렀는데 29일 오전 3시 30분께 잠실한강공원 주자장 내에 주차돼 있던 피해자 50대 여성 B씨의 차에서 목 졸라 B씨를 살해했다. 경찰은 29일 오전 8시께 '사람을 살해했다'며 강씨가 자수하자 현장감식 등을 통해 범행을 확인한 후 긴급체포했다. 피해자들은 강씨 출소 후 알고 지내던 사이로 시신은 각각 강씨의 집과 피해자의 차량에서 발견됐는데 부검 결과 목이 졸려 사망한 것으로 추정된다는 소견이 나왔다.

경찰 조사 결과 강씨는 채무 등 금전적인 이유 때문에 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 그는 평소 알고 지내던 A씨에게 돈을 빌리고자 했으나 거절당하고 B씨가 빌려준 돈을 갚지 않으면 경찰에 신고하겠다고 하자 범행을 저질렀다고 진술했다.

그는 사전에 범행을 계획하기도 했다. 강씨는 첫 살인을 저지르기 전인 25일 화장품 방문판매 업무를 하게 되면서 알게 된 지인으로부터 차량을 렌트하고 26일 절단기와 흉기를 구입했다. 다만 이번 범행과 관련해 공범이나 조력자는 없으며 강씨에 대한 신상정보 공개 이후 추가 신고도 없는 것으로 파악됐다. 성폭행 범죄 등에 대한 정황도 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 강씨가 버리고 간 렌터카를 발견했지만 내부에 있던 절단기와 흉기를 확인하지 못한 부분에 대한 설명도 내놨다. 경찰 관계자는 기자들과 만나 "아쉬웠던 부분이지만 '강력범죄가 있었다'라고 알고 있는 상황이 아니었고 사람을 찾는데 주력하고 있었다"라며 "전자발찌 훼손 피의자와 자살의심자 2가지로 인지하고 있던 상태였다"고 말했다.

아울러 전자발찌 훼손 후 법무부와 공조가 원활하지 않고 경찰이 강씨의 전과 기록을 조회하지 않았다는 비판에 대해선 "일반적인 경우 경찰이 담당하는 사건의 피의자, 피혐의자는 다 조회한다"라면서 "하지만 사건이 법무부에 있는데 경찰이 전과 조회하는 경우는 드물다"고 했다. 이어 "범죄경력 조회는 법으로 엄격히 규정돼 있는데 잘못 조회하면 처벌까지 받을 수 있어 부담을 갖는 부분이다"라고 덧붙였다.

이날 송파서 유치장에서 검찰로 이송되는 과정에서 포토라인에 선 강씨는 "피해자와 그 이웃, 가족에게 진심으로 사죄드린다"고 말했다. '돈 때문에 범행을 저질렀냐' '언론보도 중 어떤 부분이 잘못됐느냐'는 취재진의 질문에 "맞다"라며 "성관계를 거부해서 목 졸라 살해했다는 보도가 잘못됐다"고 했다. '자수 결심을 하게 된 이유가 무엇이냐' '언제부터 범행을 계획했느냐' 등의 질문에는 묵묵부답이었다. 마스크를 착용한 강씨는 고개를 숙인 채였는데 송치 과정에서 한 남성이 강씨에게 달려들며 욕설을 내뱉기도 했다.

강씨는 31일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 법정에 출석하면서 폭력적인 행동을 보였는데 범행 동기를 묻는 취재진을 향해 "보도나 똑바로 하라"며 방송용 마이크를 걷어찼다. 또 심사를 심사를 마치고 나온 뒤에는 "내가 더 많이 죽이지 못한 게 한이 된다"며 "사회가 X같아서 그런(범행한) 것"이라고 했다.

당초 강씨는 31일 살인과 전자발찌를 훼손한 혐의로 구속됐는데 경찰은 폐쇄회로(CC)TV와 통화내역, 신용카드·계좌거래 분석 등으로 통해 강씨가 제3의 여성을 살해하려고 계획하고, A씨의 신용카드로 596만원 상당의 휴대전화 4대를 구입한 뒤 이를 되판 사실을 확인해 관련 혐의를 추가 적용했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr