[아시아경제 박소연 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 1,350 등락률 +3.33% 거래량 2,959,704 전일가 40,600 2021.09.07 12:44 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감[클릭 e종목] "SKC, 올해 3Q 동박 생산량 1만톤 돌파 예상"[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 이 강세다.

한화솔루션은 7일 오후 12시8분 기준 전일보다 1750원(4.31%) 오른 4만2350원에 거래되고 있다.

한화솔루션은 시가총액 8조1102억원으로 코스피 49위다.

한화솔루션은 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하고 있으며, 2020년 1월 한화케미칼, 한화큐셀앤드첨단소재를 통합하며 사명을 변경했다.

케미칼 부문(석유화학산업 기반 제품 생산), 큐셀 부문(글로벌 그린에너지 토털 솔루션), 첨단소재 부문(경량복합소재, 태양광소재, 전자소재 생산)으로 구성된다.

2021년 4월 경영효율 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아(유통 서비스)와 한화도시개발(부동산 개발 사업)을 흡수합병했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr