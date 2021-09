"사원도 대표도 모두 ○○님" … 이마트, 직급 호칭 없앤다

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 179,000 2021.09.07 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 대형 슈퍼마켓도 출입명부 관리 … QR 체크인·안심콜 도입정용진 부회장이 고른 PB상품 … 이마트, 'YJ 큐레이션 박스' 한정판매 [클릭e종목]"이마트, SSG닷컴 가치 상향에 목표가↑" close 와 SSG닷컴이 수평적인 조직문화 조성을 위해 사내 호칭을 '님'으로 통일하고 상호 존댓말 문화를 도입한다고 7일 밝혔다.

이에 따라 그동안 내부적으로 직급에 따라 사용하던 '파트너'·'팀장'이라는 호칭 대신 지난 1일부터는 '님'으로 단일화하고, 앞으로 사원부터 대표까지 임직원의 이름 또는 영어 닉네임에 '님'자를 붙여 부르게 된다.

이마트와 SSG닷컴은 이같은 호칭을 통해 상호 존중하는 분위기를 만들고 임직원들의 열린 사고를 유도한다는 계획이다.

이마트 관계자는 "상호 존중하는 분위기 속에서 활발한 의사소통과 열린 토론을 지향할 것"이라며 "창의적 아이디어를 생산해 낼 수 있는 자유로운 조직문화가 정착될 것으로 기대한다"고 말했다.

