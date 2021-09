산업부 에너지 차관 "산업·에너지 탄소중립 R&D 전략 11월 발표"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 박기영 산업통상자원부 2차관은 6일 "탄소중립 핵심기술 확보를 위한 '산업·에너지 탄소중립 연구개발(R&D) 전략'을 수립해 11월 발표하겠다"고 밝혔다.

박 차관은 이날 대전 유성구에 있는 에너지 기업 스탠다드에너지를 방문해 에너지혁신기업 대표들과 간담회를 열고 이 같이 밝혔다.

이번 현장 방문은 에너지혁신기업들과 에너지신산업 육성 방향 등을 논의하기 위해 추진됐다. 에너지혁신기업은 기술 융복합, 신기술 등을 활용해 에너지산업에서 새로운 서비스·제품을 제공하는 중소·중견기업을 뜻한다.

에너지혁신기업 대표들은 공공조달과 연계한 판로 확대, 에너지혁신기업-대기업-공기업 간 긴밀한 협업체계 및 동반 성장 생태계 구축의 필요성을 강조했다. 또한 수요관리(DR), ESS, 신재생에너지 등 에너지신산업 분야에 대한 금융지원을 늘리고 사업 경제성 제고 방안을 마련해달라고 요청했다.

박 차관은 "에너지 전환 및 에너지신산업 육성을 위한 내년 예산(정부안)을 전년 대비 2.7% 증액할 방침"이라며 "탄소중립 시대에 걸맞은 에너지 신사업모델 창출·육성 정책을 마련 중이다"라고 밝혔다. 이어 "민간 투자를 촉진하고 공공조달과 연계한 시장 규모를 키우기 위해 에너지혁신기업-벤처캐피탈-대기업-공기업 간 민간 협의체 구성을 지원할 계획"이라고 덧붙였다.

박 차관은 "탄소중립은 혁신기술을 확보할 경우 무한한 시장 선점의 기회가 될 수 있다"며 "산업·에너지 탄소중립 R&D 전략 수립에도 전력을 기울이겠다"고 강조했다.

박 차관은 간담회에 앞서 스탠다드에너지의 바나듐이온배터리 기술 관련 배터리 센터와 성능평가 및 생산시설 등을 둘러봤다. 스탠다드에너지는 산업부의 '기술혁신형강소기업육성사업' 과제의 주관기관에 선정돼 바나듐이온배터리 기술의 사업화에 성공하고 올해부터 양산을 시작했다. 소프트뱅크벤처스로부터 100억원 규모의 투자를 유치했고, 세계경제포럼(WEF) '테크놀러지 파이오니어 2021'에 선정되기도 했다.

