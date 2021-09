코로나19 확산으로 지난해 취소됐던 스위스의 가장 오래된 직접 민주주의 제도가 약 2년 만에 재개됐다.

현지 매체 스위스인포는 5일(현지시간) 동부에 위치한 글라루스 칸톤에서 주민 총회인 란츠게마인데(Landsgemeinde)가 2년 4개월 만에 열렸다고 보도했다.

이날 란츠게마인데에서 주민들은 약 5시간 동안 신축 건물의 난방 시스템에 화석 연료를 사용하지 않기로 하는 등 총 19개 안건을 처리했다.

란츠게마인데는 투표권이 있는 주민들이 야외 광장에 모여 주요 안건을 거수로 결정하는 직접 민주주의의 한 형태다.

스위스 인구가 늘면서 칸톤 차원의 란츠게마인데는 대부분 사라졌다. 하지만 인구가 4만여 명에 불과한 글라루스는 아펜첼 칸톤과 함께 1387년부터 이 전통을 유지하고 있다.

글라루스는 지난해에는 코로나19 확산으로 1848년 연방 정부 수립 이후 처음으로 행사를 취소한 바 있다.

