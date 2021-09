교육부 "최성해 전 동양대 총장 허위사실 유포로 수사 의뢰"

"면직 처분 관련 허위사실 유포 혐의로 수사 의뢰할 것"

유은혜 부총리도 명예훼손 혐의로 최 전 총장 고소키로

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 최성해 전 동양대 총장을 허위사실 유포 혐의로 수사를 의뢰하고 명예훼손 혐의로 소송을 제기한다고 밝혔다.

교육부 관계자는 6일 정례브리핑에서 "최 전 총장이 2019년 10월 교육부 조사와 직권면직 처분을 받은 것에 대해 허위 사실을 유포하고 있다"며 "최 전 총장에게 명예훼손과 허위사실 유포 관련 소송을 추진하고 경찰에 수사를 의뢰하는 한편 유 부총리도 개별 소송을 제기할 것"이라고 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 '열린공감TV'는 최 전 총장이 측근과의 통화한 내용을 공개했다. 최 전 총장은 "유은혜 부총리가 (최 전 총장 자신의) 학력 위조 의혹 등 여러 사안에 대해 교육부 직원들이 조사하는 것을 멈추게 했다"고 주장했다.

최 전 총장은 "교육부가 허위학력 관련 조사를 할 때 유 부총리가 감사 서류를 자신의 서랍에 넣어두고 있었는데 청와대가 쑤셔서 내가 물러나게 됐다"고 주장했다.

교육부 관계자는 이에 대해 "교육부는 독립부서로서 정당하게 업무 수행을 했고 최 전 총장의 주장은 모두 사실이 아니다"고 반박했다.

최 전 총장은 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨의 표창장 위조 의혹이 불거졌을 때 동양대 총장이었고, 조국 전 장관의 자녀들에게 자신 명의로 표창장을 수여한 적 없다고 발언했다.

조국 전 장관 일가의 입시 비리 의혹을 뒷받침하는 발언을 한 이후로 최 전 총장은 본인의 단국대 학사, 미국 박사학위에 대한 허위 학력 의혹에 휩싸였다. 최 전 총장이 이사 선임 당시 교육부에 취임승인 신청서류를 누락한 사실이 드러나 교육부는 최 전 총장에 해임을 요구했다. 최 전 총장은 지난해 사임했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr