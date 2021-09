[아시아경제 이민우 기자] 피엔티 피엔티 137400 | 코스닥 증권정보 현재가 27,650 전일대비 650 등락률 +2.41% 거래량 722,482 전일가 27,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 피엔티, 작년 영업익 552억원…3640% 급증“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 중국 'Nanjing Longxin Electronic Technology'와 505억원 규모의 동박 제조장비 공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 12.96%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr