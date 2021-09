[아시아경제 송승윤 기자] 만취 상태로 대학교 여학생 기숙사 담장을 넘어 들어간 공무원이 경찰에 검거됐다.

서울 성북경찰서는 성북구청 소속 공무원 20대 A씨를 건조물침입 혐의로 입건해 조사하고 있다고 6일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 2시 10분께 성북구의 한 대학교 여학생 기숙사 담장 안을 넘어 안으로 들어간 혐의를 받고 있다. 그는 기숙사 건물 안으로 침입하진 않았으며 경찰 출동 당시 담장 인근에서 웅크린 상태로 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 체포 당시 A씨가 만취 상태라 조사가 불가능하다고 판단해 일단 그를 석방했다. 경찰은 조만간 A씨를 불러 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

