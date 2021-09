[아시아경제 이민우 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 50 등락률 +0.84% 거래량 286,822 전일가 5,970 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-31일금호타이어, 신제품 '솔루스 TA21' 출시…50개 라인업금호타이어, 닛산 패스파인더에 신규 타이어 공급 close 는 종속사인 베트남 생산법인이 운영자금 조달을 위해 1067억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 하기로 결정했다고 6일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr