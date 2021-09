경찰 '구속영장' 신청…8일 영장실질심사

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역에서 고용지원금 불법 편취 의혹이 있어 노동청과 경찰이 수사를 진행하고 있다.

6일 광주지방고용노동청 등에 따르면 광주노동청은 지난 5월 고용지원금 불법 편취 건을 확인하고 경찰에 수사를 의뢰했다.

수사를 진행한 경찰은 지난 2일 해당 건에 대해 구속영장을 신청했으며 오는 8일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 것으로 전해졌다.

광주노동청 관계자는 “조만간 입장을 정리해 발표할 것”이라고 밝혔다.

