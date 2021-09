文대통령, 민주평통수석부의장과 국가인권위원장에 임명장

금융위원장과 북방경제협력위원장도 임명장 받아…특별한 의미 담은 꽃다발 전달

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 6일 오전 청와대에서 이석현 민주평화통일자문회의 수석부의장, 송두환 국가인권위원장, 고승범 금융위원장, 박종수 북방경제협력위원장에게 임명장을 수여했다.

문 대통령은 이 수석부의장에게 임명장을 수여하고 꽃다발도 전달했다. 꽃다발은 ‘평화’를 의미하는 데이지와 ‘반드시 행복해진다’는 꽃말을 가진 은방울꽃으로 구성했다.

문 대통령은 송두환 국가인권위원장에게 임명장을 수여하고 배우자에게 꽃다발을 전달했다. 꽃다발은 우리 사회에 소외되는 인권이 없도록 섬세히 살펴 인권선진국으로써 대한민국 위상을 제고해 달라는 의미로 여러 들꽃과 ‘나를 잊지 말아요’라는 꽃말을 가진 물망초로 구성했다.

문 대통령은 고승범 금융위원장에게 임명장을 수여했다. 배우자에게는 꽃다발을 전달했다. 꽃다발은 역경을 이겨내는 힘을 의미하는 캐모마일, 안정을 의미하는 소국으로 구성했다. 코로나 위기로 어려움을 겪는 민생경제의 회복과 금융안정을 위해 노력해 달라는 당부의 의미를 담고 있다.

문 대통령은 박종수 북방경제협력위원장에게도 임명장을 수여했고, 배우자에게 꽃다발을 전달했다. 꽃다발은 신뢰를 의미하는 아스타, 협력을 의미하는 천인국으로 구성했다. 신북방 대상 14개국과 신뢰를 구축해 지속가능한 협력기반을 만들어달라는 당부의 의미를 담고 있다.

문 대통령은 임명장 수여식 이후 기념촬영을 진행했다. 문 대통령은 환담 장소인 인왕실로 이동해 비공개 환담을 이어갔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr