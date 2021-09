"애플 앱스토어 정책변화, 매출영향 미미… 핵심이익 고수"

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 앱스토어 수수료 정책에 대한 비판에 대응해 최근 일부 정책의 변화를 시도했지만 이로 인한 매출 영향은 미미하고 핵심 이익은 고수하고 있다는 평가가 나온다.

5일(현지시간) 미국 CNBC 방송은 애플의 최근 앱스토어 규정 일부 개정이 변화로 보일 수도 있지만 앱스토어의 역사를 살펴보면 애플의 이런 양보는 2008년 앱스토어 출범 당시의 전략이 이어져 온 것이라고 보도했다.

즉 아이폰에서 구동될 소프트웨어를 결정하고 소프트웨어 개발자들에게 부과할 금융 조건을 정하는 권한을 애플이 보유한다는 '핵심 이익'은 여전히 변하지 않았다는 것이다.

또 앱스토어 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 게임 앱의 경우 여전히 수수료 30% 규정이 적용된다. 이와 관련해 사믹 차터지 JP모건 애널리스트는 “외부결제 방식에 대한 이메일 설명 허용은 애플의 재무제표에 미칠 영향이 크지 않고, 소규모 앱에 대한 수수료 15% 조정의 영향도 미미할 것”이라고 평가했다.

앞서 애플은 인앱 결제 강제를 둘러싼 논란이 커지는 가운데 연매출 100만달러 미만 사업자에 대한 수수료 감면(30%→15%)에 이어 외부결제 방식에 대한 이메일 안내 허용과 일부 앱에 대한 개별 홈페이지 링크 허용 등 잇단 완화 조치를 최근 취했다.

CNBC는 애플을 상대로 소송을 제기한 에픽게임스 건에 대한 미국 내 판결이 수 주 내에 예정돼 있고, 음악 스트리밍업체 스포티파이의 제소건에 대한 유럽연합(EU)의 최종 판결도 남아 있는 만큼 애플이 앱스토어 규정을 추가로 조정할 수도 있다고 전망했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr