아프리카 기니서 군부 쿠데타...정부 해산(종합)

군부 "대통령 신병 확보, 육로·항공 폐쇄"

[아시아경제 조유진 기자] 서아프리카에 위치한 대서양 연안국 기니의 수도에서 쿠데타가 일어나 정부가 해산됐다고 5일(현지시간) 주요 외신들이 보도했다.

보도에 따르면 쿠데타를 일으킨 군부는 이날 알파 콩데 정부를 해산하고 과도정부를 수립한다는 방침을 밝혔다.

쿠데타를 주도한 마마디 둠부야는 기니군 정예 특수부대를 앞세워 대통령의 신병을 확보한 뒤 국영 TV에 나와 헌법 정지를 선언하는 성명을 발표했다.

둠부야 등 9명의 군인들은 국기를 목에 두른 모습으로 영상에서 "정치를 사유화하는 것은 끝났다"며 "국가를 구하는 것은 군인의 의무"라고 말했다. 기니 군부는 육로와 항공 국경도 모두 폐쇄한 상태다.

이들은 추가 조치가 내려질 때까지 전국에 통금령을 발령하고 6일 오전 11시 과도 정부 내각회의를 소집한다고 발표했다.

다만 쿠데타 세력이 군 내부에서 어느 정도 지지를 확보했는지를 비롯해 집권파를 통제하고 있는지는 알려지지 않고 있다고 AP통신은 전했다.

이는 수도 코나크리에 있는 대통령궁 인근에서 몇 시간 동안의 대규모 총격전이 발생한 뒤 나온 것이다.

앞서 AFP통신은 자체 입수한 영상에서 일군의 군인들이 콩데 대통령의 신병을 확보했다고 주장했다고 보도했다.

쿠데타 세력으로 보이는 무장 군인들이 청바지와 셔츠를 입은 차림에 맨발로 소파에 앉은 콩데 대통령을 가운데 놓고 찍은 사진이 공개되기도 했다.

둠부야는 이후 프랑스24 방송과 인터뷰에서 콩데 대통령이 현재 안전한 곳에 있다고 확인하고 의료진 접근 역시 가능하다고 전했다.

지난 2010년 이후 10년 넘게 집권한 콩데 대통령은 지난해 대선 3선 연임에 성공한 이후 지지가 급락했다.

1958년 프랑스 식민 통치에서 독립한 기니는 이후 장기 독재와 정정불안, 경제적 어려움에 시달려 왔다.

외신들은 이번 쿠데타로 군사 독재를 벗어나는 듯했던 기니가 또 다시 군부의 통치아래 놓일 가능성이 높아졌다고 평가했다.

아프리카연합(AU)과 유엔은 군부의 쿠데타 시도를 강력 규탄했다. AU는 성명에서 "콘데 대통령의 즉각적인 석방을 촉구한다"고 밝혔다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 "기니 상황을 매우 면밀히 주시하고 있다"며 "무력에 의한 정부 장악을 강력히 규탄하고 알파 콩데 대통령의 즉시 석방을 요구한다"고 밝혔다.

