홍준표 "선관위 경선룰, 불씨 안고 있지만 존중하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 6일 당 경선 선거관리위원회의 경선룰 합의를 존중하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 홍 의원은 선관위가 어렵사리 합의했음에도 불구하고 갈등의 여지가 여전히 남아 있다는 뜻도 지적했다.

홍 의원 캠프는 이날 ‘당 선관위 결정에 대한 입장’이라는 보도자료를 통해 "또 다른 불씨를 안고 있기는 하지만 선관위원 전원의 합의는 존중하겠다"고 말했다.

전날 국민의힘 선관위는 심야까지 장시간 마라톤 회의 끝에, 논란이 됐던 역선택 방지 조항을 경선에 반영하지 않기로 했다.

다만 정치권에서는 경쟁력 조사 부분이 계속해서 논란이 될 것으로 내다봤다. 구체적인 문항에 따라 후보 간 유불리가 달라질 수 있어, 갈등이 일단 미뤄진 것에 불과하다는 것이다.

홍 의원이 ‘또 다른 불씨’를 언급한 것 역시 이 같은 부분을 지적한 것으로 보인다.

홍 의원과 함께 역선택 방지 조항 도입에 반대했던 대선주자인 유승민 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 수용 의사를 밝혔었다.

