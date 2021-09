현대차, 연구개발본부 대규모 신입 채용…미래 모빌리티 경쟁력↑

메타버스 플랫폼 '게더타운' 통한 온라인 채용 설명회도 진행

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 미래 기술 분야 대규모 인재 채용에 나선다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 는 오는 27일까지 3주간 자사 채용 홈페이지를 통해 연구개발본부 신입 채용을 시작한다고 6일 밝혔다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 는 이번 채용으로 자율주행, 로보틱스, 커넥티드카 등 차세대 모빌리티 분야에 핵심적인 소프트웨어 및 인포테인먼트 기술 경쟁력을 높인단 계획이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 는 이번 채용을 통해 차량개발 프로젝트 관리, 연구개발 기획·경영, 차량 아키텍처 개발, 사용자환경(UX/HMI) 개발, 샤시 시스템 개발, 바디 시스템 개발, 차량 성능 평가 및 개발, 차량 재료 개발, 배터리 시스템 개발, 전동화 시스템 개발, 연료전지 시스템 개발, 전자제어 시스템 개발, 인포테인먼트 시스템 개발, 자율주행 시스템 개발, 차량·전동화 시스템 개발, 엔지니어링 데이터 관리 및 플랫폼 개발, 로보틱스, 기초선행연구, 상용 차량 개발 등 총 19개 분야에서 신입 000명을 선발할 예정이다.

모집 대상 자격은 국내외 학·석사학위 소지자 및 2022년 2월 졸업예정자로, 각 분야별 자격요건과 수행직무 등 세부사항은 채용 홈페이지를 확인하면 된다.

한편 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 는 오는 9~10일 메타버스 플랫폼 '게더타운(Gathertown)'을 활용한 온라인 채용 설명회도 진행한다. 온라인 채용 설명회를 통해 메타버스 안에서 신기술, 신차종 관람, 직무에 대해 심층적으로 알려주는 직무레터 및 직무소개영상, 직무별 상담부스 등 다양한 프로그램을 제공할 예정이다. 참가희망자는 오는 8일까지 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 연구개발본부 채용 홍보 페이지에서 사전 접수하면 된다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 관계자는 "이번 대규모 신입 채용은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214,500 2021.09.06 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 이번주 증시 "역풍에서 순풍으로"없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'코스피 장중 3200 돌파 close 의 미래를 이끌어갈 핵심 인재 확보를 통해 미래 모빌리티 산업에서 주도권을 강화하기 위한 것"이라면서 "앞으로 연구개발부문 우수 인재 확보에 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.

