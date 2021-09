성동구, 고령자·장애인 등 코로나 상생 지원금 ‘찾아가는 신청 서비스'

전용콜센터로 지급금액과 지급방법 및 절차 등 코로나 상생 국민지원금 전반적인 사항 상담 안내...2021년 제2차 성동구 추가경정예산에 구비 76억 원 편성, 지원금 지급 위한 행정력 집중할 방침

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 6일부터 신청·접수하는 ‘코로나 상생 국민지원금’의 원활한 지급을 위해 13일부터 지역 내 취약계층 1인 가구를 대상으로 ‘찾아가는 신청 서비스’를 실시한다.

코로나19 장기화로 어려움을 겪는 주민들을 위해 지원되는 ‘코로나 상생 국민지원금’은 일정기준에 해당되는 가구를 대상으로 1인당 25만원(4인 가구 기준 100만원)이 지급되며 홈페이지 등을 통한 온라인 접수와 은행 또는 동 주민센터 방문으로 신청할 수 있다.

구는 온라인 신청이 어려운 대상자와 기관에 직접 방문하기 어려운 주민들을 위해 직접 찾아가는 서비스로 신청 편의를 높였다.

각 동마다 복지담당자와 복지도우미 등 전담 조를 구성, 고령자 · 장애인 등 거동 불편 1인 가구 주민들을 직접 방문해 일일이 신청서를 받고 지원금 사용방법과 이의 신청 결과 등을 상세히 안내하고 설명하도록 했다.

지속적인 안부확인을 하고 있는 독거 어르신에서, 동협의체의 정기적인 방문으로 안부를 확인하는 주주돌보미 및 위기의 1인 가구 대상자까지 적극 안내하여 지원 대상 전 주민들에게 추석 전 지급 되도록 발 빠르게 신청을 지원한다는 방침이다.

아울러 구청 및 각 동 주민센터에 전용 콜센터를 설치 운영, 문의사항을 적극 안내한다. 6일부터 오전 9시부터 오후 6시까지 콜센터를 통해 지급금액과 지급방법 및 절차 등 코로나 상생 국민지원금 관련 전반적인 사항을 상담하고 안내할 예정이다.

구는 지난달 30일 확정된 정부의 ‘코로나 상생 국민지원금’ 정책에 맞춰 2021년 제2차 성동구 추가경정예산에 구비 76억 원을 편성했다. 2021년6월 기준 성동구의 코로나 상생 국민지원금 지원 대상은 약 20만 명으로 구는 대상자의 신속한 코로나 상생 지원금 지급을 위한 만반의 준비를 마치고 연내 행정력을 집중한다는 계획이다.

정원오 성동구청장은 “코로나19 위기가 2년 가까이 지속되면서 가계경제에도 적지 않은 부담이 가중되고 있는 상황”이라며 “이번 코로나 상생 국민지원금을 통해 구민 여러분의 어려움을 조금이라도 덜어드릴 수 있도록 신속하고 원활한 지원에 만전을 기하겠다”고 말했다.

