전남소방 '청렴도 향상 캠페인' 호응

승진시험 대상자 응원·공직기강 도모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부가 운영한 ‘청렴도 향상 캠페인’이 큰 호응을 얻었다.

전남소방은 지난 4일 순천 승평중학교와 연향중학교에서 공직기강 확립과 청렴도 향상을 위한 캠페인을 전개했다고 5일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞이한 청렴도 향상 캠페인은 승진시험을 위해 장시간 공부에 매진한 직원들을 응원하고 시험 종료 후 자칫 해이해질 수 있는 공직기강을 위해 진행하고 있다.

순천에서 실시된 전남소방 승진시험 응시자 968명을 대상으로 시험장 입실 전 합격기원 응원 메시지와 함께 직원 격려 청렴 간식 및 마스크를 배부하고 시험 종료 후 공직기강확립 등을 위한 문자를 발송했다.

소방 관계자는 “그동안 고생한 직원들을 위해 청렴마스크와 간식 꾸러미를 준비했다”며 “작은 마음이지만 모두 좋은 성과를 바라며 청렴한 전남소방을 함께 만들어 가자”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr