서울 고려대구로병원에서 지난달 26~27일 해동 후 접종 권고 기한이 임박했거나 초과한 코로나19 백신이 140여 명에게 접종됐다. 질병관리청은 재접종 등을 전문가 심의위원회에서 검토 후 결정할 예정이다. 5일 서울 구로구 고려대구로병원 모습. /문호남 기자 munonam@

