파킹클라우드 "월 36만5000원에 AI 무인주차 솔루션 도입하세요"

[아시아경제 김보경 기자] 주차 플랫폼 '파킹클라우드'가 월 36만5000원으로 인공지능(AI) 무인주차 솔루션을 구축하는 구독형 주차관제 '아이파킹365 패키지'를 최근 출시했다.

아이파킹365 패키지는 아이파킹 주차관제 장비와 주차장 수익 관리, 소프트웨어 정기 업데이트, 입출차 빅데이터 분석 등 주차장 운영 솔루션을 5년 약정 월 구독형태로 제공한다.

파킹클라우드는 관계자는 "전국 4500여곳 주차장 운영 노하우 등을 기반으로 주차 업계 최초 구독 상품을 기획했다"며 "AI 무인주차솔루션 도입 비용 부담으로 망설이던 주차 사업주들의 고민을 해결하는 기회가 되면 좋겠다"고 밝혔다.

아이파킹365 패키지는 5년 약정기간 만료 후 장비를 반납하는 월 36만5000원 구독형 '아이파킹365'와 장비 소유권이 이전되는 월 46만5000원 리스형 '아이파킹365 플러스'로 상품으로 구성됐다. 각 주차장 환경에 맞춰 사업주가 선택 구독할 수 있다.

한편 파킹클라우드는 통합관제센터를 통해 주차장 현장에서 발생하는 다양한 민원을 365일 24시간 원격 대응하고 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr