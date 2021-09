조선대, 2021년 1학기 교원 정년퇴임식 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교(총장 민영돈)는 2021학년도 1학기 교원 정년퇴임식을 개최했다고 3일 밝혔다.

정년퇴임 교원은 ▲김인현 글로벌인문대학 일본어과 교수 ▲김하림 글로벌인문대학 아시아언어문화학부(중국어문화학전공) 교수 ▲서경석 미술체육대학 문화콘텐츠학부(가구·도자디자인전공) 교수 ▲설헌영 글로벌인문대학 아시아언어문화학부(철학전공) 교수 ▲이재영 글로벌인문대학 아시아언어문화학부(철학전공) 교수 ▲정경훈 공과대학 환경공학과 교수 ▲조영석 글로벌인문대학 일본어과 교수 ▲최병기 공과대학 기계공학과 교수 ▲한길영 공과대학 기계공학과 교수 ▲한승조 IT융합대학 정보통신공학부 교수로 총 10명이다.

행사는 코로나19 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 진행됐으며 개식사, 이사장 공로패 증정, 총장 송공패 증정, 교수평의회 축하선물 증정, 총장 인사말, 퇴식사 순으로 진행됐다.

