전북도, 발달장애인에 배회감지기 무상 보급

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전라북도는 발달장애인 실종 예방을 위해 배회감지기인 ‘행복GPS’ 125대를 무상 보급한다고 3일 밝혔다.

배회감지기 무상 보급은 발달장애인에게 배회감지기를 보급하고 통신비를 2년간 전액 지원하는 사업이다.

전북도는 수요조사 후 신청을 받아 도내 발달장애인 주간 및 방과후활동 제공기관 19곳의 이용자 중 실종 예방이 필요한 발달장애인 125명을 선정할 계획이다.

행복GPS는 손목시계 형태로 착용해 모바일 앱을 통해 착용자의 위치정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

만약 설정한 안심 구역에서 이탈하면 보호자에게 알림이 울리며, 위기상황 긴급 호출 알림도 가능하다.

전북도는 배회감지기 보급사업을 통해 발달장애인 실종사고를 미연에 방지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

행복GPS 수요조사, 신청 및 세부 사항은 전라북도 발달장애인지원센터에 문의해 안내받을 수 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr