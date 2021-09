무인 매장 9곳 하룻밤에 털렸다…부산 경찰, 절도 용의자 추적

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 무인 점포 9곳의 돈통에 들어있던 매상금 300여만이 순식간에 사라져 부산 경찰이 수사에 나섰다.

3일 부산 남부경찰서에 따르면 지난 2일 남구와 수영구 일대 무인 아이스크림 매장 9곳에서 돈통이 뜯긴 채 현금이 사라진 사건이 발생했다.

경찰은 매장 주인의 신고로 남성 2명이 지난 2일 오전 1시부터 5시까지 남구 용당동과 용호동, 수영구 남천동 일대 매장을 돌며 현금 300여만원을 훔쳐간 것을 확인했다.

이들은 미리 준비한 쇠막대기 등으로 무인 계산기와 현금 보관통을 파손한 뒤 현금을 훔쳐 달아나는 수법으로 범행을 저질렀다.

경찰은 강력팀을 전담시켜 CCTV를 통해 용의자 중 1명을 특정했다. 경찰은 이들을 추적하고 있다.

