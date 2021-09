日 스가 "자민당 총재선거 불출마…코로나19 집중할 것"(종합)

"총재선거와 코로나19 대책 양립 불가"

9월말 총재 임기 이후 총리직 사임 예상

코로나19 대책 미흡에 지지율 급감 못 견딘듯

[아시아경제 이현우 기자] 스가 요시히데 총리가 오는 29일 예정된 일본 집권 자민당 총재 선거에 입후보하지 않겠다고 밝혔다. 여당 총재가 총리직을 수행하는 일본 정치 특성상 이달 말까지인 총재 임기를 마친 후 총리직을 사임하겠단 뜻으로 풀이된다. 코로나19 대처 미흡과 도쿄올림픽 졸속강행 논란 속에 지지율이 급감하면서 정권 유지가 힘들다는 판단이 강하게 작용한 것으로 분석되고 있다.

스가 총리는 3일 오후 1시께 긴급 기자회견을 통해 "자민당 총재선거에 출마하지 않겠다"며 "지금은 코로나19 대응에 전념해야할 때이며, 총재선거와 코로나19 대책은 양립할 수 있는 사안이 아니다"라고 강조했다. 앞서 스가 총리는 오전에 열린 자민당 임시 임원회의에서도 코로나19 대응에 전념해야한다며 총재선거에 입후보하지 않겠다고 밝혔다.

이에따라 스가 총리는 이달 말 총재 임기 만료에 맞춰 취임 1년 만에 총리직에서 물러나게 됐다. 의원내각제를 채택하고 있는 일본은 국회의원이 행정수반인 총리(내각총리대신)를 뽑아 다수당(현재 자민당) 총재가 총리를 맡게 되는 구조를 갖고 있다. 새 자민당 총재를 뽑는 총재선거일은 오는 29일로 잡혔고, 중의원 임기 만료에 따른 총선일은 유동적이지만 10월 17일이 유력한 상황이다.

스가 총리의 현 자민당 총재 임기는 오는 30일까지이며 4년인 현 중의원 임기는 올 10월21일 만료된다. 스가 총리는 9월말 자민당 총재 임기가 만료됨과 동시에 총리직도 물러날 것으로 예상된다. 자민당 측은 스가 총리의 불출마 선언 후에도 총재선거는 예정대로 29일에 치를 예정으로 알려졌다.

스가 총리의 총재선거 불출마 의사는 이날 급하게 전달된 것으로 알려졌다. NHK에 따르면 전날 스가 총리는 니카이 도시히로 당 간사장에게 이번 총재 선거에 출마하겠다는 뜻을 전달하는 등 자민당 총재 재선을 통한 연임 의지를 강하게 보인 바 있다. 그러나 최근 스가 내각 지지율이 20%대까지 주저앉으면서 10월 예정된 총선에서 자민당이 참패할 수 있다는 위기감에 자민당 주요 인사들이 스가 총리의 재선 의지를 꺾은 것으로 추정되고 있다.

앞서 지난 2일에는 스가 총리가 지역구를 두고 있는 정치적 텃밭인 가나가와현의 도이 류스케 자민당 지구당 간사장이 총재선거에서 스가 재선을 위한 선거운동을 하지 않겠다는 입장을 밝히기도 했다. 1일에는 히라이 다쿠야 디지털상이 스가총리의 주요 정치적 경쟁자로 알려진 기시다 후미오 전 정조회장을 지지하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

교도통신은 총리 관저 관계자를 인용해 6일 예정했던 당 임원 인사가 막히면서 스가총리가 더 이상 정권 유지가 힘들다고 판단해 총재 선거 불출마를 선언하게 됐다고 보도했다.

스가 총리의 급작스러운 불출마 선언으로 자민당 내부에서는 총재선거를 두고 계파별 이합집산이 심화될 것이란 전망이 나오고 있다. 일단 지난달 26일 총재선거 출마를 선언한 기시다 전 정조회장이 세력을 결집하면서 차기 총리가 될 가능성이 높을 것으로 전망되고 있다. 그와 함께 경쟁자인 이시바 시게루 전 간사장도 출마 여부를 놓고 고심 중인 것으로 알려져 앞으로 총재선거 경쟁이 치열해질 전망이다.

