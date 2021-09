文대통령, 도쿄 패럴림픽 사격·탁구선수들에 축전

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 2020 도쿄패럴림픽에 출전해 메달을 획득한 사격 박진호, 탁구 김영건·김정길·백영복·서수연·이미규·윤지유 선수에게 3일 축전을 보냈다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 사격 혼성 10m 박진호 선수에게 "2020 도쿄패럴림픽 은메달 획득을 축하한다. 대한민국 사격의 위상을 드높이고, 국민들에게 두 번의 기쁨을 주었다"고 축하했다.

문 대통령은 "박 선수의 경기력에 아낌없는 박수를 보내며 남은 경기도 국민과 함께 응원하겠다"고 밝혔다.

은메달을 획득한 탁구 남자 단체 김영건 선수에게는 "탁구 강국의 저력을 보여주어 고맙다"며 "신혼 생활을 충분히 누리지 못한 아내에게 최고의 선물을 안겨주었다. 건강한 모습으로 귀국하길 바란다"고 격려했다.

탁구 남자 단체 김정길 선수에게는 "'후회 없을 만큼 최선을 다한' 김 선수가 자랑스럽다. 네 살배기 쌍둥이 아들에게 가장 멋진 선물이 되었을 것"이라고, 백영복 선수에게는 "첫 출전한 대회에서 이룬 쾌거다. '팀과 자신을 믿는다'는 백 선수의 신념이 빛나는 성과를 만들었다"고 축하 메시지를 보냈다.

은메달을 획득한 탁구 여자 단체 서수연 선수에게는 "맏언니 서 선수의 굳은 집념이 국민들께 큰 기쁨과 자부심을 선사했다. '함께하는 힘'의 가치를 보여주어 감사하다"고 밝혔다.

또 이미규 선수에게는 "'목표를 이루기 위해 준비해 왔다'는 이 선수의 노력이 좋은 성과로 이어져서 기쁘다. '함께'의 힘과 가치를 전해줘서 고맙다"고, 윤지유 선수에게는 "막내 윤 선수가 세계적인 '에이스'가 되었다. 다가오는 파리 대회에서도 우리 탁구의 위상을 보여주시길 바란다"고 각각 격려했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr