[아시아경제 이정윤 기자] 중학생 보이스피싱 인출책이 납치된 후 현금 수천만원을 빼앗기는 사건이 발생했다.

3일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 전날 밤 중학생 A양을 마포구 홍대입구역 인근에서 납치했다가 영등포구 모처에 내려준 일당을 추적하고 있다.

전날 오후 11시 10분께 A양은 경찰에 신고를 한 것으로 알려졌다. 조사 결과 A양이 빼앗긴 돈은 보이스피싱 범행 중 인출한 피해자들의 돈으로, A양은 이 돈을 조직에 전달하지 않고 써왔던 것으로 전해졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr