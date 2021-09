1~7월 온라인쇼핑 거래 100兆돌파

통계청, 7월 온라인쇼핑 동향

[아시아경제 장세희 기자]올해 들어 지난 7월까지 온라인쇼핑 거래액이 100조원을 돌파했다. 코로나19 재확산으로 인해 배달음식 소비가 크게 늘어난 영향이다.

3일 통계청이 발표한 '7월 온라인쇼핑 동향'에 따르면 지난 7월 온라인쇼핑 거래액은 1년 전보다 24.9% 증가한 16조1996억원으로 관련 통계 작성이 시작된 2001년 이래 최대치를 기록했다. 이로써 올해 1~7월 온라인 쇼핑 거래액은 108조784억원으로 늘면서 100조원을 넘어섰다.

상품군별로 보면 피자, 치킨 등 온라인 주문 후 배달되는 음식서비스 거래액이 2조3778억원으로 작년 같은 달보다 72.5% 급증했다.

폭염으로 에어컨 등 계절가전 거래가 늘면서 가전·전자·통신기기 거래액(2조623억원)도 작년 동월 대비 48.3% 증가했다.

통계청 관계자는 "7월 도쿄올림픽 개최, 코로나19 확산 등으로 배달음식과 즉석식품 거래가 증가했다"며 "폭염에 에어컨 등 계절가전 거래가 활발해졌고, 코로나19 확산에 따른 실내생활 증가로 화장지 등 생활용품 거래도 늘었다"고 말했다.

반면 코로나에 외부 활동이 줄어든 영향으로 문화·레저서비스(-11.0%), 화장품(-2.2%) 등 거래액은 줄었다.

온라인쇼핑 중 모바일쇼핑 거래액은 1년 전보다 33.8% 증가한 11조7139억원으로 역시 통계 작성 이래 최대치를 경신했다. 모바일쇼핑 거래액 비중도 72.3%로 역대 가장 높았다.

특히 음식서비스의 경우 전체 거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중이 97.4%에 달했다. 모바일 배달 앱을 이용해 음식을 주문하는 비중이 그만큼 높은 것으로 풀이된다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr