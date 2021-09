코스맥스, 기능성 화장품고효능 기술 플랫폼 개발

[아시아경제 임혜선 기자] 글로벌화장품 연구·개발·생산(ODM)회사 코스맥스가 세라마이드 기반의 기술로 기능성 화장품의 효능을 획기적으로 높인 플랫폼을 개발했다고 3일 밝혔다.

현재의 기능성 화장품 시장은 신소재 개발 위주로 성장해왔다.하지만 좋은 기능성 화장품이라도 피부에 흡수가 되지않으면 효능을 발휘하기 어려운게 현실이다. 코스맥스는 효능성분의 피부 흡수를 촉진시키기 위해 2013년부터 피부전달체 기술 연구에 매진했다.

이는 지난 2015년‘포항가속기연구소’와 ‘X선’을 이용해화장품과 피부구조 상호작용에 대한 공동 연구를 진행하면서 세라마이드가 피부 흡수를 촉진시킬 수 있다는 새로운 사실을 발견하고 성과를 도출하기 시작했다.

그 결과 코스맥스는 효능 성분의 피부 흡수율을 크게 높인 기술을 업계 최초로 개발,세라프레소™, 플러스좀™,플렉스좀™으로 각각 명명하고 3가지 피부전달체 플랫폼을 상용화했다.

코스맥스가 개발한 피부 전달체 기술 중 세라프레소™는 피부의 세라마이드와의 상호작용을 통해 피부 흡수를 증진시키는 기술이다.인체 피부를 대상으로 흡수 평가를 실시한 결과 피부 흡수율 증가 효과는 기존보다 38.4% 향상된 것으로 나타났다.

더불어 플러스좀™은 음이온을 띠는 피부 표면에 잘 부착시키기 위한 양이온 리포좀 기술이다. 플렉스좀™은 피부전달체가 유연성을 가져 피부 흡수가 더욱 높아지는 것이 특징이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr