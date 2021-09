롯데온, 앵콜 롭스 세일…최대 70% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 5일까지 ‘앵콜 롭스 세일’을 진행한다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 지난달 26일부터 지난 2일까지 진행했던 롭스 세일을 온라인에서만 연장 진행하는 것으로 행사 기간 건강, 화장품, 향수 등 인기 상품을 최대 70% 할인 판매한다.

롭스는 지난달 26일부터 2일까지 세일 행사를 진행한 결과 행사 기간 매출이 전년대비 21% 신장한 것으로 나타났다. 코로나19 영향으로 건강 관련 상품의 매출이 54% 증가해 매출 신장을 이끌었다. 향수와 바디, 헤어 상품의 매출도 각각 두 자릿수 신장률을 기록했다.

이번 세일 동안 롯데온 롭스몰에서는 3만원 이상 구매 시 엘포인트 3000점을 증정하며, 행사 기간에 사용 가능한 5% 중복 할인 쿠폰도 지급한다.

롯데온 관계자는 “온·오프라인 통합 롭스 세일에 보내주신 성원에 감사하는 의미로 앵콜 롭스 세일을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 이벤트 및 혜택을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

