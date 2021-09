이마트24, 개그우먼 허안나와 리얼 웹예능 ‘원쁠쇼’ 공개

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 개그우먼 허안나와 함께 리얼 웹예능 ‘원쁠쇼’를 매주 공개한다고 3일 밝혔다.

원쁠쇼는 허안나가 이마트24 근무자로 깜짝 변신해 상품을 구입하는 고객에게 원하는 ‘+1(원쁠)’ 상품을 선물로 주는 내용을 담은 리얼 버라이어티 웹예능이다.

이마트24 매장을 방문한 고객이 미리 선정된 행운의 상품을 구매하면 허안나가 30초의 시간과 함께 가격 상관없이 고객이 원하는 상품을 고를 수 있는 기회를 제공한다. 깜짝 이벤트에 참여하게 된 고객들의 반응과 ‘왜 이런 상품을 선택했는지?’ 등의 속마음을 생생하게 영상으로 담았다.

이마트24는 지난주 첫 티저영상을 시작으로 매주 금요일 17시에 원쁠쇼 에피소드를 한 편씩 공개해 총 5편의 콘텐츠를 공식 유튜브 채널에 업로드 할 예정이다. 티저 영상에는 허안나를 보고, 깜짝 놀라는 모습부터 30초 동안 매장을 뛰어다니면서 원하는 상품을 고르는 고객들의 실제 모습이 담겨있다.

이마트24 관계자는 “MZ세대(밀레니얼+Z세대)들은 브랜드를 노골적으로 홍보하는 영상보다 스토리와 재미가 있는 영상을 선호한다”며 “앞으로도 이마트24를 떠올렸을 때 즐거움과 색다른 이벤트가 있는 곳이라는 이미지를 연상시킬 수 있도록 공식 유튜브 채널을 통한 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 개발해 나갈 예정”이라고 말했다.

