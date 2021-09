[아시아경제 김대현 기자] 윤석열 전 검찰총장 재직 당시 검찰이 야당 측에 여권 정치인의 고발을 청부했다는 보도와 관련해 김오수 검찰총장이 대검 감찰부에 진상조사를 지시했다.

대검찰청은 2일 오후 출입 기자들에게 이같이 밝혔다.

이날 인터넷매체 뉴스버스는 지난해 4월 총선을 앞두고 검찰이 김웅 의원 등 제1야당이던 미래통합당(국민의힘 전신) 측에 유시민 노무현재단 이사장과 최강욱·황희석 당시 열린민주당 비례대표 의원 후보 등 범여권 정치인에 대한 형사 고발을 사주한 사실이 확인됐다고 전했다.

한편 윤 전 총장 국민캠프 측은 "명백히 허위보도이고 날조"라며 "국민의힘 대통령 후보 경선을 앞두고 윤석열 예비후보를 흠집 내려는 음모이자 정치 공작의 소산"이라고 반박했다.

