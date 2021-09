제주 바다에 갑자기 떠오른 '분홍빛 물질' 무엇?

[아시아경제 강주희 기자] 2일 제주도 바다 곳곳에 분홍색 물질이 떠다닌다는 신고가 제주해양경찰서에 여러 건 접수됐다.

제주해양경찰서에 따르면, 이날 오전 11시께 내도포구를 시작으로 낮 12시12분께 외도동 연대포구, 12시34분께 이호동 이호포구에 분홍색 물질이 떠 있다는 신고가 연이어 접수됐다.

해경이 현장에 출동해 확인한 결과 실제 각 포구 인근 해상에 분홍색 액체가 널리 퍼져 있었다.

해경은 즉시 국립수산과학원에 시료 분석을 문의했고, 분홍색 물질의 정체는 '야광충'인 것으로 밝혀졌다.

일명 '녹틸투카'라 불리는 무해성 적조로, 해양생태계에는 큰 영향을 끼치지 않는 것으로 알려졌다.

국립수산과학원에 따르면, 야광충은 비가 많이 온 뒤 생기며 일시적인 현상으로 점차 자연스럽게 소멸한다.

야광충이 밀집된 곳은 밤에 배가 지나갈 때 형광처럼 빛나지만, 낮에는 분홍빛을 띠는 것으로 알려졌다.

해경은 야광충이 기름 등 해양오염 물질이 아닌 적조 현상임을 확인하고, 방제작업을 통해 완전 소멸 조치한 상태다.

